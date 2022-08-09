Сотрудники Оперативной таможни выявили факт незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии автозапчастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, латвийский перевозчик занизил стоимость перемещаемых товаров более чем в 20 раз.

Грузовое транспортное средство с заявленными запчастями для автомобилей следовало из Латвии через пункт пропуска «Григоровщина». Согласно сведениям, указанным в документах, в грузовике перемещали товары на сумму порядка 40 тыс. рублей. Однако, при проведении таможенного контроля установлено, что представленная информация является недостоверной. Фактическая стоимость груза составила 927 тыс. рублей. Тем самым перевозчик пытался «сэкономить» на таможенных платежах почти 350 тыс. рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.