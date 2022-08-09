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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТОБЛИМУЩЕСТВО ВЫСТАВИЛО НА ТОРГИ 3 ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ


17:48 09.08.2022

Комитет «Брестоблимущество» выставил на электронные торги в августе-сентябре три объекта историко-культурной ценности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, все объекты выставляются с понижением цены на 80%. Так, в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района продается бывший панский дом с пристройками. Цена лота – Br31,8 тыс. Одноэтажное брусчатое здание площадью 324,3 кв.м имеет более чем столетнюю историю. Когда-то эти места принадлежали богатому роду Свежинских, а затем – Опацких. Дом реконструировали в 90-е годы прошлого века. До недавнего времени здесь работала небольшая гостиница и столовая местного сельхозпредприятия.

Торги назначены на 30 августа и пройдут на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В течение месяца со дня продажи покупатель историко-культурной ценности должен подписать охранное обязательство. Новый собственник может использовать объект для размещения промышленного производства, общественного питания, торговли, услуг, а также под жилье и для ведения личного подсобного хозяйства с соблюдением законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охране окружающей среды. Земельный участок площадью 2,4 га предоставляется в аренду на 30 лет.

На 2 сентября назначены торги по двум историческим объектам. Оба они находятся в Бресте и входят в состав комплексной материальной недвижимой историко-культурной ценности «Система фортов в составе фортификационных построек Брестской крепости». Пороховой погреб «Ж-З» по пер.Учительский и оборонительная казарма «А-Б» по ул. Писателя Смирнова построены в 1912 году. Пороховой склад площадью 205,1 кв.м продается за Br24,2 тыс. Казармы, чья площадь в два раза больше, оцениваются в Br51,7 тыс. Земельные участки предоставляются в аренду сроком на 50 лет.

По условиям продажи не позднее месячного срока с даты государственной регистрации перехода права собственности на капитальное строение победитель торгов обязан подписать в отделе культуры Брестского горисполкома охранное обязательство.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 августа на организованных комитетом «Брестоблимущество» торгах продано 62 объекта недвижимости на Br3,5 млн.
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