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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ ТРУДОУСТРОЕНО ОКОЛО 57 ТЫС. УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ - МИНТРУДА


17:09 09.08.2022

В летний период многие школьники и студенты смогли не только отдохнуть, но и получили возможность трудоустроиться и заработать. Традиционно во всех регионах Беларуси служба занятости содействовала молодежи с рабочими местами во время летних каникул. В этом году за 2 летних месяца трудоустроено почти 57 тыс. учащихся и студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, к летнему периоду служба занятости сформировала перечни организаций, готовых в июне-августе принимать на работу молодежь. В основном среди вакансий - упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов, рабочие зеленого строительства.

Также в учреждениях образования, социального обслуживания предлагалась работа по озеленению и благоустройству территорий, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции.

С целью организации временной трудовой занятости учащихся и студентов в первые летние месяцы службой занятости заключено более 1,5 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места в июне-июле 20 тыс. учащимся.

Перечень организаций еженедельно актуализировался специалистами службы занятости и размещался на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти. В августе 969 организаций заявили о готовности предоставить более 17 тыс. вакансий для учащихся и студентов.

Всего же на трудоустройство молодежи государственной программой «Рынок труда и содействие занятости» в 2022 году предусмотрено около 7,5 млн. рублей.

Кроме того, в июне-июле за счет средств нанимателей индивидуально, а также в составе студенческих отрядов трудоустроено почти 37 тыс. молодых людей.

Напоминаем, что начинать трудовую деятельность можно с 14 лет. Несовершеннолетние могут привлекаться только к легким видам труда, не причиняющим вреда здоровью и не нарушающим процесс обучения, и только с письменного согласия одного из родителей.

Учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-технического образования во время каникул могут трудиться не более 4 часов 36 минут в день (от 14 до 16 лет) и 7 часов в день (от 16 до 18 лет).
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