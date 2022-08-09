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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ МТК 536
14:50 09.08.2022
Представители Госстандарта и БелГИСС 8 августа 2022 года приняли участие в заседании межгосударственного комитета по стандартизации МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации», состоявшемся в режиме видео-конференц-связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования основополагающих межгосударственных стандартов межгосударственной системы стандартизации, в том числе предложения Беларуси по установлению в них особенностей планирования, разработки и принятия межгосударственных стандартов для региональных интеграционных образований.
С учетом состоявшего обсуждения участники заседания в целом поддержали целесообразность совершенствования процедур межгосударственной стандартизации, необходимость сокращения сроков разработки межгосударственных стандартов с учетом современных вызовов.
МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» продолжит работу по обработке предложений национальных органов по стандартизации по данному вопросу. Будет подготовлено предложение по включению соответствующих тем в программу межгосударственной стандартизации.
В работе заседания приняли участие представители членов МТК 536 из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также Бюро по стандартам МГС.
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