Представители Госстандарта и БелГИСС 8 августа 2022 года приняли участие в заседании межгосударственного комитета по стандартизации МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации», состоявшемся в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования основополагающих межгосударственных стандартов межгосударственной системы стандартизации, в том числе предложения Беларуси по установлению в них особенностей планирования, разработки и принятия межгосударственных стандартов для региональных интеграционных образований.

С учетом состоявшего обсуждения участники заседания в целом поддержали целесообразность совершенствования процедур межгосударственной стандартизации, необходимость сокращения сроков разработки межгосударственных стандартов с учетом современных вызовов.

МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» продолжит работу по обработке предложений национальных органов по стандартизации по данному вопросу. Будет подготовлено предложение по включению соответствующих тем в программу межгосударственной стандартизации.

В работе заседания приняли участие представители членов МТК 536 из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также Бюро по стандартам МГС.