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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО P2P-КРЕДИТОВАНИЮ


13:15 09.08.2022

Первый сервис онлайн-заимствований начал работу в Беларуси в формате бета-тестирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «ИФС», речь идет об абсолютно новой для нашей страны системе взаимного кредитования, в рамках которой частные лица предлагают свои деньги взаймы под проценты другим гражданам и организациям.

Оператором сервиса «КАПУСТА» выступила компания ООО «Инновационные Финансовые Стратегии» (ООО «ИФС»), разработку и внедрение инфраструктуры платежей внутри сервиса и интеграцию с банками реализовала компания «ИКомЧардж» (бренд bePaid).

«Проект станет первым в стране сервисом взаимной финансовой поддержки граждан, а также субъектов малого бизнеса. Он носит исключительно социальную и созидательную направленность, предоставляя и гарантируя всем желающим поддержку, в том числе в ситуациях, когда люди не нашли понимания или получили отказ при обращении в кредитные учреждения», - рассказали в ИФС.

Сервис выступает своеобразным посредником в системе P2Р-кредитования (P2P - peer to peer, «равный равному»):

● размещает информацию о желающих предоставить или получить заем и помогает сторонам найти друг друга;

● проверяет надежность клиентов;

● предоставляет платформу для проведения платежей и контроля исполнения договоров.

Работа над реализацией проекта продолжалась более полугода и, как обещает оператор сервиса, сайт полноценно заработает к концу лета.

Как сообщили в ИФС, сервис онлайн-заимствований «КАПУСТА» - инновационный и весьма сложный по внутренней структуре и технической реализации проект. «По этой причине мы долго и внимательно выбирали поставщика решений для проведения платежных операций и в итоге остановились на сервисе bePaid. В нашей стране это безусловный лидер международного уровня по интеграции безопасных и простых для пользователей платежных сервисов. У него есть необходимая техническая и IT-экспертиза, а также безупречная деловая репутация. На всех этапах сотрудничества мы ощущали поддержку, высокий уровень профессионализма и мастерства», - отмечают в компании.

Команда сервиса уверена, что проект на данный момент перспективен и ожидаем обществом. «На фоне ужесточения банками условий по выдаче кредитов, завышенным требованиям к потенциальным заемщикам, увеличения размера кредитных ставок и сокращения кредитных портфелей, «КАПУСТА» будет являться эффективной альтернативой, а, порой, и единственной возможностью помочь человеку, нуждающемуся в оборотных средствах или попавшему в финансовую ситуацию, требующую оперативного решения», - отмечают в компании.

В рамках своей деятельности компания обещает поддержку незащищенным слоям населения: «Сервис не оставит в беде сограждан, кому по разным причинам отказали в банке. А это, в основном, самые незащищенные слои населения: студенты, временно безработные, молодые или будущие мамы, пенсионеры и люди с ограничениями – для них мы будем снижать или вовсе отменять все комиссии».

Деятельность операторов сервисов онлайн-заимствований была узаконена Указом президента №196 от 25.05.2021 г., вступившим в силу в конце ноября. Первой компанией, прошедшей строгий отбор и получившей соответствующую лицензию, является ООО «ИФС».
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