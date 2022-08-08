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ЭКОНОМИКА РБ


СОТРУДНИКИ МИНЗДРАВА ПРОШЛИ БУСТЕРИЗАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19


12:49 09.08.2022

Более 50 специалистов аппарата Министерства здравоохранения прошли плановую бустеризацию против COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, как и положено по инструкции, вначале работники прошли консультацию врача терапевта и заполнили необходимые анкеты-опросники. Далее медицинская сестра приступила к процессу вакцинации.

Вакцинация на данный момент – самый надежный способ защиты от COVID-19. Все применяемые в нашей стране вакцины зарегистрированы и прошли контроль качества в испытательных лабораториях, аккредитованных в Беларуси.

Как рассказал вчера замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, «Беларусь сейчас находится в межэпидемическом периоде, а значит, сейчас самое время пройти вакцинацию от коронавируса».

«Сейчас Минздравом делается акцент на ревакцинацию. Охват первичной вакцинацией составляет 70%. Активно население идет и на бустеризацию – ее прошли 27% от числа полностью привитых. Мы рекомендуем делать бустер в августе-сентябре, пока нет подъема заболеваемости. Из новшеств этой прививочной кампании – специалисты разрешили расширить возрастной контингент. Если раньше прививали детей от 12 лет, то с текущей недели будем прививать от 5 лет китайской вакциной Vero Cell. Она же в основном предназначена для беременных. В Китае этой вакциной прививают с 3 лет, мы, пока что, разрешили с 5 лет», – отметил Александр Тарасенко.

Что касается прогнозов, Александр Тарасенко подчеркнул: рост заболеваемости ковидом ожидается в сентябре. И пока эти ожидания подтверждаются. «Надеемся, что новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие. А заболеваемость будет протекать преимущественно в легкой форме и лечение понадобится только амбулаторное. На сегодняшний день циркулирует в основном (90%) штамм «Омикрон» – подвиды ВА.4 и ВА.5. Ещё около 10 процентов — «Стелс-Омикрон», – отметил он.
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