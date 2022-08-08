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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ПОЕЗДА ПО МАРШРУТУ МИНСК-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МИНСК
12:18 09.08.2022
Белорусская железная дорога назначила дополнительные рейсы поезда № 250/249 по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург был назначен на летние месяцы с отправлением из Минска по четвергам, а из Санкт-Петербурга по воскресеньям. С учетом увеличения спроса пассажиров до конца августа дополнительно назначены рейсы данного поезда отправлением по пятницам в 20:40 из Санкт-Петербурга, а из Минска по субботам в 19:15.
Продажа билетов на данные рейсы уже открыта.
На территории Беларуси поезд № 250/249 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.
Более подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поезда можно получить на официальном интернет-сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).
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