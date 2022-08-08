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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ЖКХ «НАШ ДОМ» ПРОЙДЕТ С 21 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
11:53 09.08.2022
В период с 21 по 23 сентября 2022 года в Минске в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 состоится первая Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «НАШ ДОМ» (www.utilityexpo.by ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, выставка «НАШ ДОМ» организуется для решения ряда актуальных задач, поставленных Правительством в рамках реализации «Концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года» и государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы.
Выставка проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения и внедрения инновационных идей и разработок, презентации техники и оборудования, обмена информацией и опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений.
Основными разделами выставки являются:
1. Эксплуатация жилищного фонда;
2. Автоматизация, безопасность, контроль;
3. Энергетика;
4. Благоустройство;
5. Коммунальная техника;
6. Водоснабжение и водоотведение (канализация), водоподготовка и очистка сточных вод;
7. Обращение с твердыми коммунальными отходами;
8. Наука и образование.
В рамках деловой программы запланированы круглые столы, научно-практические конференции, семинары, презентации и рабочие встречи.
Выставка и деловые мероприятия будут являться эффективным средством распространения научно-технической информации, повышения квалификации, обмена передовым опытом для широкого круга специалистов.
Организаторами проекта выступают Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
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