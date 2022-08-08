|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНЯЯ СУММА ВКЛАДА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ НА 1 ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 9 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:12 09.08.2022
В Беларуси средняя сумма вклада на одного вкладчика выросла за II квартал 2022 года в национальной валюте на 320 рублей и на 1 июля 2022 года составила 9 тыс. рублей, в иностранной валюте – на 381 долл. США, составив 8,2 тыс. долл. США. Такие данные опубликованы в аналитическом обозрении за II квартал 2022 года Нацбанка «Знай своего клиента», размещенном на сайте Нацбанка.
На 1 июля 2022 года средняя сумма вклада на одного вкладчика во всех валютах остается большей в категории безотзывные вклады и составляет: 13,6 тыс. рублей в национальной валюте и 10,2 тыс. долларов США в иностранной валюте.
Размер среднего вклада на одного вкладчика – нерезидента более чем в два раза превышает данный показатель у вкладчика-резидента во всех валютах, и составляет 19,4 тыс. рублей в национальной валюте и 19,6 тыс. долларов США в иностранной валюте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
Курсы в банках
на 09.08.2022
Конвертация в банках
на 09.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте