В Беларуси средняя сумма вклада на одного вкладчика выросла за II квартал 2022 года в национальной валюте на 320 рублей и на 1 июля 2022 года составила 9 тыс. рублей, в иностранной валюте – на 381 долл. США, составив 8,2 тыс. долл. США. Такие данные опубликованы в аналитическом обозрении за II квартал 2022 года Нацбанка «Знай своего клиента», размещенном на сайте Нацбанка.

На 1 июля 2022 года средняя сумма вклада на одного вкладчика во всех валютах остается большей в категории безотзывные вклады и составляет: 13,6 тыс. рублей в национальной валюте и 10,2 тыс. долларов США в иностранной валюте.

Размер среднего вклада на одного вкладчика – нерезидента более чем в два раза превышает данный показатель у вкладчика-резидента во всех валютах, и составляет 19,4 тыс. рублей в национальной валюте и 19,6 тыс. долларов США в иностранной валюте.