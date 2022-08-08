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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЧАНИНУ ПОЗВОНИЛИ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР И СПИСАЛИ С ЕГО СЧЕТА 999 РУБЛЕЙ


10:40 09.08.2022

Во Фрунзенское РУВД обратился 68-летний минчанин, который стал жертвой киберпреступников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, мужчине через мессенджер позвонил человек, который представился сотрудником МВД. Он сообщил, якобы со счетом минчанина имеются проблемы. Для их устранения необходимо установить на телефон приложение удаленного доступа и затем ввести на экране логин и пароль для входа в интернет-банкинг.

Сразу после этого на имя пенсионера был оформлен кредит на 1400 рублей. Положив трубку, минчанин почувствовал неладное и через банк заблокировал карточку, но к тому моменту с его счета уже было списано 999 рублей.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по данному факту.
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