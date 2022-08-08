В соответствии с Планом работы Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности (управления) на июль 2022 года проведены 9 мониторингов по вопросу организации и выполнения энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии работ по подготовке к отопительному периоду и его проведению, соблюдения режимов работы теплоисточников и тепловых сетей, а также соблюдения законодательства в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, мониторинги были проведены: в ООО «Красненский консервный комбинат», ЧУП «Молодечненский пищевой завод», Минское областное потребительское общество, КУП «Смолевичское ЖКХ», РУП «Воложинский жилкоммунхоз», Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома, УП «Жилье», РУП «Любанское ЖКХ» и КУП «Стародорожское ЖКХ».

В ходе мониторингов обследовано 118 объектов, из них 93 жилых дома и прочие объекты (мастерские, магазины, объекты учреждения образования), 3 ЦТП и 22 теплоисточника.

Нарушения (недостатки), которые выявлены при обследовании объектов субъектов хозяйствования, являются:

• отсутствие и необходимость ремонта тепловой изоляции на теплоиспользующем оборудовании, трубопроводах систем ГВС, отопления на 26-ти объектах суммарной протяженностью до 489 м в однотрубном исчислении – нарушение требований п.10.36, п.11.31, п.16.7 ТКП 458-2012 «Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;

• неисправность систем регулирования подачи тепловой энергии системы ГВС на 4-х ЦТП – нарушение требований п. 11.14, п. 11.15, п. 11.45 ТКП 458-2012 «Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;

• неисправность и отсутствие приборов учета расхода тепловой энергии системы отопления, ГВС на 13-ти объектах – нарушение требований п.9.7.20 ТКП 45-1.04-305-2016 «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации», п.8.1 ТКП 458-2012 «Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;

• отсутствие приборов визуального контроля (термометров, манометров) в ИТП многоквартирных жилых домов на 13-ти объектах – нарушение требований п.11.48, п.11.49 ТКП 458-2012 «Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», п. 9.7.2 ТКП 45-1.04-305-2016 «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации».

По результатам надзорной деятельности выдано 9 рекомендаций по устранению нерационального расходования топлива, электрической и тепловой энергии.

Выполнение выданных рекомендаций находится на контроле управления.