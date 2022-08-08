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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВКЛАДЧИКОВ В БЕЛАРУСИ ЗА II КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,3% - НАЦБАНК
09:12 09.08.2022
В Беларуси общее количество вкладчиков за II квартал 2022 года увеличилось на 14 303, или на 1,3% и на 1 июля 2022 года составило 1 114 182. Такие данные опубликованы в аналитическом обозрении за II квартал 2022 года Нацбанка «Знай своего клиента», размещенном на сайте Нацбанка.
При этом в иностранной валюте количество вкладчиков сократилось на 2,4% или на 11 598 человек.
В II квартале 2022 года не произошло существенных изменений в распределении вкладов по возрастным группам. По–прежнему наибольшая доля вкладов, размещенных мужчинами и женщинами, приходится на вкладчиков от 64 лет и старше.
По сравнению с I кварталом незначительно повысилась сберегательная активность у женщин в возрасте от 46 до 63 лет на 0,9%.
При этом у мужчин сократилась на 1,1 процентного пункта доля вкладов в возрасте от 64 и старше.
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