|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА BELTEXINDUSTRY-2022 ПРОЙДЕТ С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ
17:40 08.08.2022
46-ая международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2022 пройдет с 5 по 7 октября 2022 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, в программе мероприятий предстоящей выставки планируются B2B-переговоры с российскими и белорусскими торговыми сетями, модные показы дизайнеров, отраслевой форум для специалистов.
В 2021 году в выставке приняли участие 83 экспонента из Беларуси, России, Турции и Монголии
Выставку посетило более 3000 человек.
Для оформления участия обращаться: Савич Елена Олеговна – руководитель проекта, , мобильный телефон (+375 29) 887 07 83, НВЦ «Белэкспо».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
Курсы в банках
на 08.08.2022
Конвертация в банках
на 08.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте