46-ая международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2022 пройдет с 5 по 7 октября 2022 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, в программе мероприятий предстоящей выставки планируются B2B-переговоры с российскими и белорусскими торговыми сетями, модные показы дизайнеров, отраслевой форум для специалистов.

В 2021 году в выставке приняли участие 83 экспонента из Беларуси, России, Турции и Монголии

Выставку посетило более 3000 человек.

Для оформления участия обращаться: Савич Елена Олеговна – руководитель проекта, , мобильный телефон (+375 29) 887 07 83, НВЦ «Белэкспо».