Одним из стратегических направлений для Белорусской железной дороги является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий, в том числе в Азербайджан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, так, в рамках развития коридора Север – Юг Белорусской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запущен новый проект – курсирование ускоренного поезда по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан.

Данный проект позволяет в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджанскую Республику.

Один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сервисов — перевозка грузов ускоренными поездами.

С конца июля 2022 года уже произведена отправка первых трех поездов, груженых лесопродукцией, со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Апшерон (Азербайджан).

Сегодня услуга по перевозке грузов железнодорожным транспортом является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт.