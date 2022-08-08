|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЧАЛА ПОСТАВКУ ГРУЗОВ В СОСТАВЕ УСКОРЕННЫХ ПОЕЗДОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В АЗЕРБАЙДЖАН
17:12 08.08.2022
Одним из стратегических направлений для Белорусской железной дороги является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий, в том числе в Азербайджан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, так, в рамках развития коридора Север – Юг Белорусской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запущен новый проект – курсирование ускоренного поезда по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан.
Данный проект позволяет в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджанскую Республику.
Один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сервисов — перевозка грузов ускоренными поездами.
С конца июля 2022 года уже произведена отправка первых трех поездов, груженых лесопродукцией, со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Апшерон (Азербайджан).
Сегодня услуга по перевозке грузов железнодорожным транспортом является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
Курсы в банках
на 08.08.2022
Конвертация в банках
на 08.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте