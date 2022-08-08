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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЧАЛА ПОСТАВКУ ГРУЗОВ В СОСТАВЕ УСКОРЕННЫХ ПОЕЗДОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В АЗЕРБАЙДЖАН


17:12 08.08.2022

Одним из стратегических направлений для Белорусской железной дороги является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий, в том числе в Азербайджан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, так, в рамках развития коридора Север – Юг Белорусской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запущен новый проект – курсирование ускоренного поезда по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан.

Данный проект позволяет в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджанскую Республику.

Один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сервисов — перевозка грузов ускоренными поездами.

С конца июля 2022 года уже произведена отправка первых трех поездов, груженых лесопродукцией, со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Апшерон (Азербайджан).

Сегодня услуга по перевозке грузов железнодорожным транспортом является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт.
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