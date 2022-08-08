Доля срочных вкладов (депозитов) населения в национальной валюте за II квартал 2022 года увеличилась с 32,5% до 37,6%. Такие данные опубликованы в аналитическом обозрении за II квартал 2022 года Нацбанка «Знай своего клиента», размещенном на сайте Нацбанка.

Такой тенденции способствовали опережающие темпы роста рублевых вкладов, которые на 1июля 2022 г. составили 5,8 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 апрелем 2022г. на 434 млн. рублей, или на 8,1%.

Срочные в клады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал 2022 г. увеличились на 66 млн. долларов США, или на 1,8% и на отчетную дату составили 3,82 млрд. долларов США.

Удельный вес средств вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных вкладов на 1 июля 2022 г. составил 97,2% и остался практически на одном уровне по сравнению с I кварталом 2022 г

Увеличилось преобладание безотзывных вкладов населения в депозитном портфеле банков. Их доля во всех видах валют увеличилась в II квартале 2022г. с 75,9% до 77,4% на фоне снижения отзывных вкладов в иностранной валюте.

Отзывные вклады в целом сократились на 0,5% по сравнению с I кварталом и на 1 июля 2022 г. составили 3,49 млрд. рублей, или 22,6%.