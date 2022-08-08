ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ЗА II КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 5,1% - НАЦБАНК


16:59 08.08.2022

Доля срочных вкладов (депозитов) населения в национальной валюте за II квартал 2022 года увеличилась с 32,5% до 37,6%. Такие данные опубликованы в аналитическом обозрении за II квартал 2022 года Нацбанка «Знай своего клиента», размещенном на сайте Нацбанка.

Такой тенденции способствовали опережающие темпы роста рублевых вкладов, которые на 1июля 2022 г. составили 5,8 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 апрелем 2022г. на 434 млн. рублей, или на 8,1%.

Срочные в клады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал 2022 г. увеличились на 66 млн. долларов США, или на 1,8% и на отчетную дату составили 3,82 млрд. долларов США.

Удельный вес средств вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных вкладов на 1 июля 2022 г. составил 97,2% и остался практически на одном уровне по сравнению с I кварталом 2022 г

Увеличилось преобладание безотзывных вкладов населения в депозитном портфеле банков. Их доля во всех видах валют увеличилась в II квартале 2022г. с 75,9% до 77,4% на фоне снижения отзывных вкладов в иностранной валюте.

Отзывные вклады в целом сократились на 0,5% по сравнению с I кварталом и на 1 июля 2022 г. составили 3,49 млрд. рублей, или 22,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
валюта курс
EUR 2.6413
USD 2.5944
RUB 4.2971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6308 -0.0105
USD 2.5843 -0.0101
RUB 4.2921 -0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6480
USD 2.5710 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.1900 1.0330
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте