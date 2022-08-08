В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц предоставлена возможность просмотра и онлайн-оплаты сумм налога на недвижимость, земельного и транспортного налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, информация о налоговых платежах отображается на главной странице Личного кабинета после входа в электронный ресурс и содержит сведения о начисленных за 2022 год суммах к уплате по налогу на недвижимость и земельному налогу в целом по объектам налогообложения (т.е. общие суммы за 2022 год), а по транспортному налогу – доплата за 2021 год.

Особенность 2022 года – уплата 50% начисленных за 2022 год сумм имущественных налогов (земельный и на недвижимость) по сроку 15.11.2022. Оставшиеся 50% надо будет доплатить в 2023 году.

Таким образом, на главной странице Личного кабинета отображаются общие суммы начисленных имущественных платежей, а при выборе онлайн-оплаты только те суммы, которые необходимо заплатить по сроку 15.11.2022:

50% сумм налога на недвижимость и земельного налога за 2022 год;

доплата транспортного налога за 2021.

Детальная информация о подлежащих уплате суммах и сроках уплаты доступна в Личном кабинете плательщика в разделе «Информация о суммах налогов и платежей» по кнопке «Подробнее».