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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫМ АБОНЕНТАМ «ВИРТУАЛЬНОЙ АТС» ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «КОРОТКИЙ НОМЕР (ГОЛОС)» СО СКИДКОЙ 50%
14:43 08.08.2022
МТС предлагает новым абонентам «Виртуальной АТС» подключить услугу «Короткий номер (голос)» со скидкой 50%. Это позволит бизнесу организовать удобную коммуникацию со своими клиентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис «Виртуальная АТС» предоставляет компании возможность организовать многофункциональный кол-центр, а добавление услуги «Короткий номер (голос)» упростит взаимодействие с клиентами: короткий номер, безусловно, легче запомнить и быстрее набрать.
Скидка 50% предоставляется на 180 дней с момента подключения услуги. Воспользоваться предложением от МТС можно до конца 2022 г.
«Виртуальная АТС» — сервис, позволяющий организовать телефонию для бизнеса с объединением стационарных и мобильных телефонов в «облаке» МТС. Сервис имеет встроенную интеграцию с CRM-системами «Битрикс24» и amoCRM, а также позволяет провести интеграцию по API с любой CRM-системой клиента. Доступны функции записи разговора, уведомления по e-mail и Telegram о пропущенных звонках, статистики поступающих звонков, настройки рабочего времени, организации конференций между сотрудниками и присвоения коротких номеров сотрудникам внутри АТС.
«Короткий номер (голос)» — услуга по предоставлению юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю короткого голосового номера вида ХХХХ или ХХХ (за исключением 1ХХ).
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