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ЭКОНОМИКА РБ
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИ АЗС «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ОТКРЫТЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ
13:57 08.08.2022
Фирменная сеть автозаправочных станций «Белоруснефть» постоянно расширяет спектр услуг, ориентируясь на актуальные клиентские запросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорунефти, один из сервисов, который получил активное развитие в этом сезоне, – открытие шинных центров «Белшина» на АЗС компании. В настоящее время на дорожной карте страны более 50 таких адресов.
Качественная продукция, востребованная автомобилистами, реализуется по ценам производителя на условиях прямых поставок. Благодаря расположению на площадках крупнейшей сети АЗС страны, этот вид автотоваров стал еще доступнее. Шинные центры открыты не только на заправках областных городов, но и в районах. Серьезный плюс – экономия времени. Теперь приобрести шины можно в режиме 24/7, параллельно решая другие насущные вопросы на заправке: будь то покупка топлива для автомобиля, кофе-пауза или бизнес-ланч.
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