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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦСФЕРЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР
13:08 08.08.2022
Минским областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности проводятся обследования организаций социальной сферы Минской области с целью выявления резервов экономии использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, так в июне-июле 2022 года заведующим сектором инспекционно-энергетического отдела Светланой Корпик проведены обследования энергохозяйства ГУО «Средняя школа №11 г. Молодечно» и ГУО «Средняя школа №5 г. Вилейки».
В ходе проведения обследования уделено внимание соблюдению законодательства в области энергосбережения и реализации требований Директивы от 14.06.2007 №3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 08.01.2015 № 239-З, ТКП 458-2012 (02230) «Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».
С целью недопущения нарушений рассмотрены типичные нарушения в сфере энергосбережения, выявляемые при подготовке и прохождении осенне-зимнего периода, проведении выборочных и внеплановых проверок субъектов хозяйствования Минской области, а также административную ответственность за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
Для осуществления экономии ТЭР и выполнения заданий вышестоящей организации Министерства образования по снижению потребления энергоресурсов, учреждениями постоянно разрабатываются и реализуются годовые мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения.
По инициативе руководства учреждений образования реализованы такие направления энергосбережения, как:
• модернизация оконных блоков с установкой энергоэффективных стеклопакетов;
• внедрение энергоэффективных светильников и т.д.
Обследование показало, что в ГУО «Средняя школа №11 г. Молодечно», не смотря на частично проделанную работу по энергосбережению, имеются резервы экономии энергоресурсов, реализация которых позволит снизить энергопотребление:
• проведение тепловой реабилитации ограждающих конструкций здания (4254,3 м2);
• замена существующих оконных блоков на энергоэффективные оконные блоки из ПВХ (970,2 м2);
• внедрение установок по использованию возобновляемых источников энергии (гелиоколлекторов);
• модернизация системы освещения (замена ламп накаливания (60 Вт) на светодидные (12 Вт) - 80 шт., люминисцентных ламп (0,036 Вт) светильниками повышенной светоотдачи с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА) (0,018) – 172 шт.
В целом в ходе обследования ГУО «Средняя школа №11 г. Молодечно» выявлены резервы экономии ТЭР составляющие в пересчете на условное топливо 56,0 т у.т. или 23,25% от обобщенных энергозатрат учреждения.
Обследование показало, что в ГУО «Средняя школа № 5 г. Вилейки», не смотря на частично проделанную работу по энергосбережению, имеются резервы экономии энергоресурсов, реализация которых позволит снизить энергопотребление:
• проведение тепловой реабилитации ограждающих конструкций здания (2420,8 м2);
• замена существующих оконных блоков на энергоэффективные оконные блоки из ПВХ (102,1 м2);
• установка в тепловом узле учреждения автоматического регулятора расхода тепловой энергии потребляемой системой отопления здания.
• модернизация системы освещения (замена ламп накаливания (60 Вт) на светодиодные (12 Вт) - 90 шт., люминисцентных ламп (0,036 Вт) светильниками повышенной светоотдачи с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА) (0,018 Вт) – 366 шт.
В целом в ходе обследования ГУО «Средняя школа №5 г. Вилейки» выявлены резервы экономии ТЭР составляющие в пересчете на условное топливо 29,08 т у.т. или 26,53% от обобщенных энергозатрат учреждения.
Расчеты экономии топливно-энергетических ресурсов произведены на основании Методических рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, утвержденных Департаментом по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь, 2020г. и ТКП 241-2018 (33240) «Порядок разработки технико-экономического обоснования выбора варианта теплоснабжения при возведении и реконструкции объектов».
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