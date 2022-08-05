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ЭКОНОМИКА РБ


ГКНТ ПРОВЕДЕТ ЯРМАРКУ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ОТ ИННОВАЦИИ ДО ПРОИЗВОДСТВА»


12:30 08.08.2022

Государственный комитет по науке и технологиям совместно с ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» проведет ярмарку инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-лужбе ГКНТ, мероприятие состоится 20 сентября в Минске в рамках деловой программы 25-й Международной выставки технологий и инноваций в промышленности «ТЕХИННОПРОМ».

К участию в ярмарке приглашаются авторы инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов государственного управления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, а также инвесторов, потребителей, других заинтересованных.

Заявки на участие для разработчиков с описанием инновационных проектов (на русском и английском языках) необходимо направить до 5 сентября включительно на адрес электронной почты .

Заинтересованным участникам необходимо до 16 сентября пройти онлайн-регистрацию или направить заявку по прилагаемой форме на адрес электронной почты .

Дополнительную информацию по вопросам проведения и участия в ярмарке можно получить по телефонам: +375 (17) 203-13-19; +375 (17) 379-60-13; +375 (17) 379 60 22.
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