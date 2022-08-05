|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ ПРОВЕДЕТ ЯРМАРКУ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ОТ ИННОВАЦИИ ДО ПРОИЗВОДСТВА»
12:30 08.08.2022
Государственный комитет по науке и технологиям совместно с ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» проведет ярмарку инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-лужбе ГКНТ, мероприятие состоится 20 сентября в Минске в рамках деловой программы 25-й Международной выставки технологий и инноваций в промышленности «ТЕХИННОПРОМ».
К участию в ярмарке приглашаются авторы инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов государственного управления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, а также инвесторов, потребителей, других заинтересованных.
Заявки на участие для разработчиков с описанием инновационных проектов (на русском и английском языках) необходимо направить до 5 сентября включительно на адрес электронной почты .
Заинтересованным участникам необходимо до 16 сентября пройти онлайн-регистрацию или направить заявку по прилагаемой форме на адрес электронной почты .
Дополнительную информацию по вопросам проведения и участия в ярмарке можно получить по телефонам: +375 (17) 203-13-19; +375 (17) 379-60-13; +375 (17) 379 60 22.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
Курсы в банках
на 08.08.2022
Конвертация в банках
на 08.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте