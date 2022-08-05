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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ СЕКЦИИ «ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ» В ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 8%


12:07 08.08.2022

В первом полугодии 2022 года доля секции «Информация и связь» в ВВП Беларуси составила 8%. Такие данные были озвучены в ходе заседания коллегии Минсвязи, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития отрасли за январь-июнь 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, темп роста валовой добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен на уровне 107,1 процента.

В число ключевых направлений социально-экономического развития страны входит цифровая трансформация. Именно Минсвязи, будучи регулятором в сфере цифрового развития и вопросах информатизации, создает условия для цифровых преобразований по всем направлениям. Практическим инструментом служит Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, реализацию которой Минсвязи осуществляет во взаимодействии с госорганами и организациями, в рамках которой выполняются работы по созданию отраслевых и региональных цифровых платформ. Отмечено о том, что продолжается работа по реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», развитие услуг сети передачи данных, обеспечивается дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. В республике сформирован серьезный инфраструктурный задел, создающий множество новых возможностей для всестороннего и устойчивого развития, в том числе преодоления цифрового разрыва между городом и селом. В развитии услуг электросвязи стратегической целью является обеспечение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг. В настоящее время завершается процесс переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет при подключении к сети передачи данных предоставлять абонентам весь спектр телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии.

Среди новшеств и достижений на базе IT-технологий в сфере услуг почтовой связи стало повсеместное внедрение стандарта «Мобильный почтальон», внедрение электронного лицевого счета для юридических лиц.
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