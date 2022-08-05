ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ В АСТРАХАНЬ

11:48 08.08.2022 Состоялось заседание белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области России под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на заседании рассмотрены результаты сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, спорта и туризма. Глава Минтранса отметил, что показатели за пять месяцев текущего года показывают хорошую динамику. «Вместе с тем, сегодня необходимо обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также определить перспективу по работе с областью в части наращивания экспорта белорусской продукции, расширения ассортимента поставляемых товаров и предлагаемых услуг», – сказал Алексей Авраменко. Он также добавил, что Астраханская область является стратегическим партнером с учетом перестраивания логистических цепочек и имеющейся портовой инфраструктуры в регионе.