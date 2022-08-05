|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ В АСТРАХАНЬ
11:48 08.08.2022
Состоялось заседание белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области России под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на заседании рассмотрены результаты сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, спорта и туризма.
Глава Минтранса отметил, что показатели за пять месяцев текущего года показывают хорошую динамику. «Вместе с тем, сегодня необходимо обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также определить перспективу по работе с областью в части наращивания экспорта белорусской продукции, расширения ассортимента поставляемых товаров и предлагаемых услуг», – сказал Алексей Авраменко. Он также добавил, что Астраханская область является стратегическим партнером с учетом перестраивания логистических цепочек и имеющейся портовой инфраструктуры в регионе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
Курсы в банках
на 08.08.2022
Конвертация в банках
на 08.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте