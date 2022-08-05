Проект по строительству новой линии по выпуску покровного материала для выращивания шампиньонов реализуется на базе торфобрикетного производственного управления «Березовское» УП «Брестоблгаз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, мощность новой линии составит 40 тыс. тонн покровного материала в год. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию уже осенью. Опытная партия продукции прошла необходимые исследования и подтвердила высокое качество. Для ее выпуска использовали торф с месторождения «Стубла».

Покровные грунты - основа хорошего урожая грибов. Проект позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка в покровном материале для производства шампиньонов. Это одно из направлений импортозамещения, важное для успешного развития отечественного грибоводства.