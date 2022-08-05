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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВЫЯВИЛ НЕЗАКОННОЕ РАСХОДОВАНИЕ 16,5 МЛН. РУБ. БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ЖКХ ЗА 2020-2021 ГОДЫ


10:42 08.08.2022

По итогам проведенных в 2020-2021 гг. КГК контрольных мероприятий в системе ЖКХ выявлено незаконное расходование 16,5 млн. руб. средств бюджета, неэффективное – 3,3 млн. руб., предотвращено незаконных расходов на 14,7 млн. руб. Такие данные были озвучены на заседании коллегии КГК 3 августа 2022 года по вопросам проведения капремонта жилья и содержания жилищного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК одной из наиболее актуальных проблем в сфере жилищного хозяйства являются вопросы капитального ремонта жилья. Так, доведенный Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы показатель по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов после капитального ремонта не выполнен во всех регионах. Не всеми регионами выполнены доведенные задания и в 2021 году. При этом в отдельных регионах в ведомственную отчетность о завершении объектов капитального ремонта вносятся недостоверные сведения.

Изучение ситуации показало, что в 2021 году на каждом третьем доме были превышены нормативные сроки капитального ремонта. Хуже всего ситуация в Минске (77% домов ремонтировались с превышением сроков) и в Минской области (33%).

Причины затягивания сроков капитального ремонта жилья и низкого качества работ – несвоевременная и некачественная разработка проектно-сметной документации, неполное предпроектное обследование домов, привлечение для проведения капитального ремонта жилья несостоятельных подрядных организаций, выбор которых в ряде случаев проводился формально (на основании недостоверных сведений, без учета их кадрового потенциала и оснащенности).

В общей сложности госстройнадзором в 2021 году выявлено 64 тыс. нарушений и дефектов на 1468 (85% от общего количества) объектах капремонта жилья, в первой половине 2022 г. – 18,7 тыс. нарушений и дефектов на 822 (65%) объектах.

Требует законодательного разрешения вопрос целесообразности аккумулирования и распоряжения средствами платы населения за капитальный ремонт товариществами собственников и организациями застройщиков. В Минске почти каждая третья организация собственников многоквартирных жилых домов аккумулирует плату самостоятельно. При этом каждой второй не обеспечивается полнота начисления и взимания платы на капитальный ремонт, более 40% начисляют плату не весь период эксплуатации жилых домов. Каждая третья организация собственников не имеет специального банковского счета для накопления платы, что в ряде случаев приводит к ее нецелевому использованию (оплате расходов на электроснабжение, отопление, текущее содержание домов и т.д.).

В этой связи аккумулирование платы за капитальный ремонт исключительно на счетах местных исполнительных и распорядительных органов представляется наиболее предпочтительным.
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