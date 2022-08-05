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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,7%
09:50 08.08.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили 7 561,7 млн. долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июль 2022 года золотовалютные резервы выросли на 55,5 млн. долларов США (на 0,7%) после увеличения в июне на 96,6 млн. долларов США (на 1,3%).
Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.
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