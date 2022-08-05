ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,7%


09:50 08.08.2022

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили 7 561,7 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июль 2022 года золотовалютные резервы выросли на 55,5 млн. долларов США (на 0,7%) после увеличения в июне на 96,6 млн. долларов США (на 1,3%).

Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2022
валюта курс
EUR 2.6413
USD 2.5944
RUB 4.2971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6413 +0.0159
USD 2.5944 -0.0008
RUB 4.2971 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6350 2.6500
USD 2.5760 2.5940
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.1700 1.0340
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте