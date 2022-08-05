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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 19,7%


09:08 08.08.2022

Выручка от реализации услуг санаторно-курортных организаций Могилевской области составила 11,7 млн. рублей или 119,7% к январю-июню 2021 года, в том числе выручка от реализации дополнительных платных услуг - 1,3 млн. рублей или 130,4%, из них медицинских - 1,1 млн. рублей или 127,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Республиканского центра по оздоровлению и санаторному лечению населения, со второго квартала 2022 года заметно увеличился спрос на санаторно-курортные услуги в здравницах Могилевской области. Так, в апреле-июне 2022 года санаториями было реализовано 8691 путевка или на 1128 больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе увеличилось количество проданных путевок иностранным гражданам с 784 в апреле-июне 2021 года до 887 в апреле-июне 2022 года.

Всего за 6 месяцев 2022 года санаториями области было реализовано 15695 путевок, в том числе 1769 иностранным гражданам, из них гражданам Российской Федерации 1675 или 94,7%.

Заполняемость санаторно-курортных организаций Могилевской области за январь-июнь 2022 года составила 73,4%.

Для обеспечения стабильной работы, повышения спроса на санаторно-курортные и оздоровительные услуги всеми санаториями области принимались определенные меры.

За 6 месяцев текущего года санаториями на укрепление материально-технической базы было направлено 1193,8 тыс. рублей. Из этой суммы наибольшее количество средств было направлено санаториями «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», ДУП «Санаторий им.В.И.Ленина».

В отчетном периоде санаториями были разработаны и внедрены новые методы и виды оказываемых санаторно-курортных услуг с использованием природных лечебных факторов. Так, в санатории «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно» пациентам предложены: кислородотерапия концентратором кислорода «Оксимед F7-1»; грязевые аппликации общие сапропелевые и грязеразводные ванны в лечении профильных больных; вакуумный (баночный) массаж в китайской классической рефлексотерапии.

В санатории «Шинник» ОАО «Белшина» внедрены: гидроаэромассаж, иглорефлексотерапия в лечении височно-нижнечелюстного синдрома, программа «Здоровые глаза», внутрисуставные инекции в лечении заболеваний суставов, лечебная физкультура при ДЦП, карбокситерапия в лечении профильных больных по офтальмологии. В санатории им. В.И. Ленина среди новых видов: кушетка физиотерапевтическая массажная с термоэффектом и эффектом акупрессуры; системная озонотерапия в комплексном лечении пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией; сочетанные физические факторы в реабилитации пациентов с бронхолегочной потологией.

С целью привлечения отдыхающих здравницами широко предлагаются бонусы, программы лояльности в виде скидок, различные акционные продукты («Раннее бронирование», «Горящие путевки», «Бонус на здоровье», «Медовый месяц в санатории», «Золотой гость», «Подарок любимым» и др.). Бонусы к путевке при бронировании в периоды низкого спроса дополнительные процедуры, сезонные скидки до 20%, раннее бронирование за 60 дней до заезда до 10%, «Горящие путевки» до 20%, скидки от количества дней пребывания.

Санаторно-курортные организации области приняли участие в Международных выставках «MITT-2022» г. Москва, «Отдых-2022» в г. Минске, так же была представлена презентация туристического потенциала области на Международной специализированной выставке «Белагро 2022».
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