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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 4,7 МЛН. РУБЛЕЙ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПЕРЕМЕСТИТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС


17:03 05.08.2022

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС лекарственных средств на сумму более 4,7 млн. рублей. 163 тыс. незадекларированных упаковок лекарств перемещал польский перевозчик в грузовом автомобиле VOLVO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, транспортное средство следовало из Бельгии через пункт пропуска «Козловичи». Для проверки заявленных в товаросопроводительных документах сведений автомобиль направили в инспекционно-досмотровый комплекс. В результате сканирования и дальнейшего досмотра брестские таможенники обнаружили порядка 9 тонн лекарственных средств, сведения о которых отсутствовали.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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