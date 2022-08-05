«Прямая линия» с заместителем министра транспорта и коммуникаций Дубина Сергеем Станиславовичем состоится 6 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 351-14-01, и получить ответы на вопросы, находящиеся в компетенции Министерства транспорта и коммуникаций.