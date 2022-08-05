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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО НАМОЛОТИЛИ 28 ТЫС. Т ЗЕРНА
15:14 05.08.2022
Сельхозфилиалы организаций Минэнерго намолотили 28 тыс. т зерна
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, по данным на 4 августа 2022 года, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 6 тыс. га, что составляет 27% запланированной площади. Средняя урожайность - 46,8 ц/га.
По темпам уборки лидируют аграрии Брестской и Гомельской областей, где зерновые убрали с 45 % и 43 % площадей, соответственно.
Продолжается заготовка трав второго укоса. Всего в сельхозфилиалах заготовлено 53,4 тыс. т единиц травяных кормов, что составляет 38 % от плана.
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