Сельхозфилиалы организаций Минэнерго намолотили 28 тыс. т зерна

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, по данным на 4 августа 2022 года, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 6 тыс. га, что составляет 27% запланированной площади. Средняя урожайность - 46,8 ц/га.

По темпам уборки лидируют аграрии Брестской и Гомельской областей, где зерновые убрали с 45 % и 43 % площадей, соответственно.

Продолжается заготовка трав второго укоса. Всего в сельхозфилиалах заготовлено 53,4 тыс. т единиц травяных кормов, что составляет 38 % от плана.