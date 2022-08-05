Зарплата должна быть гарантированно выплачена работникам при банкротстве предприятия. Об этом заявила 4 августа 2022 года, замминистра экономики Татьяна Бранцевич на рабочем онлайн-совещании, организованном Департаментом по санации и банкротству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на совещании обсуждался вопрос принятия действенных мер, направленных на уплату задолженности по заработной плате в организациях-банкротах. Участниками совещания детально проработаны источники для погашения такой задолженности по каждой из 12 организаций, отработаны порядок и сроки их реализации.

«Заработная плата должна быть гарантированно выплачена работникам. Независимо на какой стадии банкротства в данный момент находится предприятие, необходимо, прежде всего, рассчитаться с сотрудниками. Следует изыскивать пути и варианты выплаты. Проанализировать свое движимое и недвижимое имущество, дебиторскую задолженность. И не растягивать этот процесс на долгие месяцы», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.

По результатам встречи заместителем Министра экономики по каждой организации дано конкретное поручение по реализации мер, направленных на выплату задолженности по заработной плате.