«Прямая линия» с первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Бровкиным Петром Николаевичем состоится 6 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.

Курируемые направления деятельности первым зампредседателя следующие: корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), развитие отрасли и информатизация.