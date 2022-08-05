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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» C ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВА СОСТОИТСЯ 6 АВГУСТА
13:20 05.08.2022
«Прямая линия» с первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Бровкиным Петром Николаевичем состоится 6 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.
Курируемые направления деятельности первым зампредседателя следующие: корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), развитие отрасли и информатизация.
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