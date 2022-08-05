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ЭКОНОМИКА РБ


КОЧАНОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ»


12:39 05.08.2022

Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой 4 августа 2022 года состоялось совещание по вопросам работы организаций концерна «Беллегпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, на совещании было отмечено, что перед концерном «Беллегпром» и белорусскими предприятиями стоит ряд задач — прежде всего эффективная работа и обеспечение граждан качественной продукцией.

Председатель Совета Республики обратила внимание, что «в этих непростых условиях очень важен ценовой фактор, поэтому мы всегда контролируем эти вопросы».

Отметив высокое качество производимой продукции, Наталья Кочанова подчеркнула необходимость обеспечения рынка хорошей качественной продукцией и с недорогой ценой, рассказала о том, что по торговым сетям будет принято решение и арендная плата будет снижена. Предприятиям концерна будут предоставляться площади по сниженным ценам.

По мнению Натальи Кочановой, «сегодня надо себя любить, свое продвигать, и тогда это люди будут покупать. Все зависит от нас: будем мы уважать себя, будем уважать наши товары и производителей — люди будут про это говорить».
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