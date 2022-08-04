Клиентам А1 с 15 августа 2022 года станут доступны три новых пакета услуг от «Битрикс24».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Битрикс24» – это облачная CRM-система, которая позволяет организовать и автоматизировать бизнес-процессы в компании: ставить и выполнять задачи, планировать сроки и отслеживать рабочее время сотрудников, контролировать статус проектов, а также общаться с коллегами в чатах. Все данные системы сохраняются в хранилище дата-центра А1, и его объем пользователи могут определить сами, ориентируясь на масштаб и потребности бизнеса.

Линейка пакетов услуг «Битрикс24» расширилась следующими предложениями:

- «Битрикс24 Энтерпрайз-250» – до 250 пользователей с предоставлением 3 ТБ в облачном хранилище;

- «Битрикс24 Энтерпрайз-500» – до 500 пользователей с предоставлением 3 ТБ в облачном хранилище;

- «Битрикс24 Энтерпрайз-1000» – до 1000 пользователей с предоставлением 3 ТБ в облачном хранилище.

Кроме того, с 15 августа 2022 года изменятся условия предоставления пакетов услуг «Битрикс24 Стандартный», «Битрикс24 Профессиональный», «Битрикс24 Задачи+» и «Битрикс24 Команда». С новым порядком оказания услуги «Битрикс24» можно ознакомиться на сайте компании.