ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ, РОССИЙСКИЕ И КАЗАХСТАНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В НАПРАВЛЕНИИ КИТАЯ


11:08 05.08.2022

Начальник БЖД В. Морозов, гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» О. Белозёров и председатель правления «Қазақстан темiр жолы» (Казахстанские железные дороги) Н. Сауранбаев обсудили вопросы увеличения объемов контейнерных перевозок в направлении Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе встречи, которая состоялась в режиме видеосвязи, Владимир Морозов и Олег Белозёров отметили значительное увеличение заявок белорусских и российских грузоотправителей в направлении Китая через территорию Казахстана.

Участники переговоров констатировали тенденцию к восстановлению объема транзитных перевозок и рост заявок на перевозку в сервисах АО «ОТЛК ЕРА» во всех направлениях, чему способствует сохранение и дальнейшее совершенствование ключевых параметров железнодорожных транзитных перевозок – высокой скорости и стабильности сроков доставки, сохранности груза в пути следования, экологичности и удобства для клиентов, в том числе возможности расчетов в юанях.

Главы трех железнодорожных компаний отдельно обсудили предложения по пропуску возросших объемов экспорта через казахстанско-китайскую границу, в том числе формирование поездов повышенной длины и дальнейшее совершенствование технологии работы пограничных переходов во взаимодействии с Китайскими железными дорогами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
валюта курс
EUR 2.6254
USD 2.5952
RUB 4.3019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6254 -0.0042
USD 2.5952 -0.0043
RUB 4.3019 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6590
USD 2.5830 2.5900
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте