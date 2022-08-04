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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ, РОССИЙСКИЕ И КАЗАХСТАНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В НАПРАВЛЕНИИ КИТАЯ
11:08 05.08.2022
Начальник БЖД В. Морозов, гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» О. Белозёров и председатель правления «Қазақстан темiр жолы» (Казахстанские железные дороги) Н. Сауранбаев обсудили вопросы увеличения объемов контейнерных перевозок в направлении Китая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе встречи, которая состоялась в режиме видеосвязи, Владимир Морозов и Олег Белозёров отметили значительное увеличение заявок белорусских и российских грузоотправителей в направлении Китая через территорию Казахстана.
Участники переговоров констатировали тенденцию к восстановлению объема транзитных перевозок и рост заявок на перевозку в сервисах АО «ОТЛК ЕРА» во всех направлениях, чему способствует сохранение и дальнейшее совершенствование ключевых параметров железнодорожных транзитных перевозок – высокой скорости и стабильности сроков доставки, сохранности груза в пути следования, экологичности и удобства для клиентов, в том числе возможности расчетов в юанях.
Главы трех железнодорожных компаний отдельно обсудили предложения по пропуску возросших объемов экспорта через казахстанско-китайскую границу, в том числе формирование поездов повышенной длины и дальнейшее совершенствование технологии работы пограничных переходов во взаимодействии с Китайскими железными дорогами.
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