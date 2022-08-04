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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕСДРЕВТЕХ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ
10:42 05.08.2022
20-ая международная специализированная выставка «ЛЕСДРЕВТЕХ» пройдет в Минске с 15 по 17 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, данное мероприятие открывает широкие возможности для продвижения своей продукции и услуг на внутреннем и международном рынке, представляет собой удобную бизнес-площадку для обмена мнениями и заключения договоров. Оргкомитет мероприятия готовит для гостей форума насыщенную программу, встречи с экспертами, бесплатные консультации, специальные предложения для участников выставки и многое другое. Мероприятие посетят представители практически всех организаций лесной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности страны и зарубежные эксперты.
Выставка «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022» пройдет на «Минск – Арене». Акцент будет смещен на экспозицию и демонстрацию техники и лесопильного оборудования в реальных условиях, зрелищные конкурсы и показательные выступления. Проведение следующей выставки запланировано лишь в 2024 году.
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