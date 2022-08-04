Розничный товарооборот товаров и услуг в Беларуси во втором квартале 2022 года снизился на 6,6%, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

В большей степени упали продажи в непродовольственном сегменте – на 11,9% в годовом выражении.

Продажи продовольственных товаров также показали отрицательную динамику в отчетном квартале, снизившись в годовом выражении на 0,9%.

Необходимость поддержки деловой активности нашла отражение в бюджетной политике. По предварительным данным Министерства финансов, консолидированный бюджет в II квартале 2022 г. исполнен с дефицитом, в отличие от I квартала 2022 г., по итогам которого был получен профицит. Операции фискального сектора в II квартале 2022 г. оказали некоторую поддержку внутреннему спросу. При этом смягчение бюджетной политики обусловлено как снижением доходов, так и ростом в реальном выражении расходов.

Наблюдавшийся по итогам I квартала 2022 года отрицательный вклад бюджетных расходов в прирост внутреннего спроса сменился на положительный и по итогам II квартала 2022 года составил 0,3 процентного пункта. Основной причиной этого стало увеличение капитальных расходов бюджета и расходов на закупку товаров и оплату услуг, включая заработную плату рабочих и служащих.

Снижение по сравнению с II кварталом 2021 года в реальном выражении социальных расходов бюджета и Фонда социальной защиты оказало сдерживающее влияние на внутренний спрос.