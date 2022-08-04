ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ТОВАРОВ И УСЛУГ В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 6,6 %


17:48 04.08.2022

Розничный товарооборот товаров и услуг в Беларуси во втором квартале 2022 года снизился на 6,6%, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

В большей степени упали продажи в непродовольственном сегменте – на 11,9% в годовом выражении.

Продажи продовольственных товаров также показали отрицательную динамику в отчетном квартале, снизившись в годовом выражении на 0,9%.

Необходимость поддержки деловой активности нашла отражение в бюджетной политике. По предварительным данным Министерства финансов, консолидированный бюджет в II квартале 2022 г. исполнен с дефицитом, в отличие от I квартала 2022 г., по итогам которого был получен профицит. Операции фискального сектора в II квартале 2022 г. оказали некоторую поддержку внутреннему спросу. При этом смягчение бюджетной политики обусловлено как снижением доходов, так и ростом в реальном выражении расходов.

Наблюдавшийся по итогам I квартала 2022 года отрицательный вклад бюджетных расходов в прирост внутреннего спроса сменился на положительный и по итогам II квартала 2022 года составил 0,3 процентного пункта. Основной причиной этого стало увеличение капитальных расходов бюджета и расходов на закупку товаров и оплату услуг, включая заработную плату рабочих и служащих.

Снижение по сравнению с II кварталом 2021 года в реальном выражении социальных расходов бюджета и Фонда социальной защиты оказало сдерживающее влияние на внутренний спрос.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
валюта курс
EUR 2.6296
USD 2.5995
RUB 4.3063
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6254 -0.0042
USD 2.5952 -0.0043
RUB 4.3019 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6590
USD 2.5830 2.5900
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте