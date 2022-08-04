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ЭКОНОМИКА РБ


К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ 1 СЕНТЯБРЯ ПРИСТУПЯТ ОКОЛО 1 МЛН. 85 ТЫС. УЧАЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 115 ТЫС. ПЕРВОКЛАССНИКОВ


16:53 04.08.2022

Первого сентября к учебным занятиям приступят около 1 млн. 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, в новом учебном году в Беларуси будут функционировать 3764 учреждения, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 436,3 тыс. мест; 2901 государственное учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования; 237 учреждений специального образования; 1 682 специальных групп и 1 979 групп интегрированного обучения и воспитания в УДО; 170 специальных классов и 5 295 классов интегрированного обучения и воспитания в УОСО; 3 601 пункт коррекционно-педагогической помощи в УДО и УОСО, что позволит обеспечить условия для получения дошкольного, общего среднего и специального образования, развивать способности и таланты.

С начала августа по всей стране уже началась приемка специальной комиссией школ и детских садов к новому учебному году.

Специалисты из разных областей изучают документацию, состояние строений и помещений, уровень организации работы и многое другое. Так, представители РОЧС оценивают пожарную безопасность, гигиенисты – соответствие нормам, сотрудники профильного управления оценивают общее состояние и готовность учреждения к новому учебному году.

Пристальное внимание – вопросу безопасного пребывания детей в учреждении образования, качеству организации пропускного режима, наличию системы видеонаблюдения.

Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, работа пищеблоков, освещение и целостность ограждений, как организован подвоз учащихся.

По итогу проверки комиссии учреждение образования может получить сертификат готовности.

К слову, подписание сертификатов готовности учреждений общего среднего образования должно закончится до 20 августа, учреждений дошкольного образования – до 1 декабря. В среднем за день члены комиссий обследуют 8-10 учреждений образования.
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