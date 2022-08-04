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ЭКОНОМИКА РБ
ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБНАЗНАЧЕНИЯ ВО 2-ОМ КВАРТАЛЕ СКЛАДЫВАЛАСЬ НИЖЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
16:31 04.08.2022
Во 2-ом квартале 2022 года динамика цен производителей продукции потребительского назначения, несмотря на ускорение, по-прежнему складывалась ниже индекса потребительских цен, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.
Вместе с тем рост цен производителей сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде опережал рост цен потребительского рынка.
Годовой прирост цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. составил 15,8% (16,9% в марте 2022 г.). При этом рост цен на продукцию потребительского назначения ускорился с 8,8 до 13,7% в годовом выражении.
В сфере сельского хозяйства наблюдалось ускорение годовых темпов роста цен на продукцию как растениеводства, так и животноводства. Так, годовой прирост цен на продукцию растениеводства в июне 2022 г. составил 26,5% (17,6% в марте 2022г.). Продукция производителей животноводства в июне 2022 г. подорожала на 22,1% в годовом выражении (15,6% в марте 2022 г.).
Наиболее высокими темпами увеличивались цены на птицу живую и молоко сырое коровье – 28,6 и 21,6% соответственно. Такая динамика цен в производственном секторе находит отражение в ценах мясной и молочной продукции на потребительском рынке.
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