Во 2-ом квартале 2022 года динамика цен производителей продукции потребительского назначения, несмотря на ускорение, по-прежнему складывалась ниже индекса потребительских цен, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

Вместе с тем рост цен производителей сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде опережал рост цен потребительского рынка.

Годовой прирост цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. составил 15,8% (16,9% в марте 2022 г.). При этом рост цен на продукцию потребительского назначения ускорился с 8,8 до 13,7% в годовом выражении.

В сфере сельского хозяйства наблюдалось ускорение годовых темпов роста цен на продукцию как растениеводства, так и животноводства. Так, годовой прирост цен на продукцию растениеводства в июне 2022 г. составил 26,5% (17,6% в марте 2022г.). Продукция производителей животноводства в июне 2022 г. подорожала на 22,1% в годовом выражении (15,6% в марте 2022 г.).

Наиболее высокими темпами увеличивались цены на птицу живую и молоко сырое коровье – 28,6 и 21,6% соответственно. Такая динамика цен в производственном секторе находит отражение в ценах мясной и молочной продукции на потребительском рынке.