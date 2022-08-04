ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБНАЗНАЧЕНИЯ ВО 2-ОМ КВАРТАЛЕ СКЛАДЫВАЛАСЬ НИЖЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН


16:31 04.08.2022

Во 2-ом квартале 2022 года динамика цен производителей продукции потребительского назначения, несмотря на ускорение, по-прежнему складывалась ниже индекса потребительских цен, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

Вместе с тем рост цен производителей сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде опережал рост цен потребительского рынка.

Годовой прирост цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. составил 15,8% (16,9% в марте 2022 г.). При этом рост цен на продукцию потребительского назначения ускорился с 8,8 до 13,7% в годовом выражении.

В сфере сельского хозяйства наблюдалось ускорение годовых темпов роста цен на продукцию как растениеводства, так и животноводства. Так, годовой прирост цен на продукцию растениеводства в июне 2022 г. составил 26,5% (17,6% в марте 2022г.). Продукция производителей животноводства в июне 2022 г. подорожала на 22,1% в годовом выражении (15,6% в марте 2022 г.).

Наиболее высокими темпами увеличивались цены на птицу живую и молоко сырое коровье – 28,6 и 21,6% соответственно. Такая динамика цен в производственном секторе находит отражение в ценах мясной и молочной продукции на потребительском рынке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
валюта курс
EUR 2.6296
USD 2.5995
RUB 4.3063
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6254 -0.0042
USD 2.5952 -0.0043
RUB 4.3019 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6590
USD 2.5830 2.5900
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте