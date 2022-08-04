|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СМОЛЕВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ ПЕРВЫМ В ОТРАСЛИ ВНЕДРИЛ УСЛУГУ ONLINE-ЗАКАЗА ДРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
15:47 04.08.2022
Смолевичский лесхоз первым в отрасли внедрил услугу online-заказа дров для населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, чтобы сделать заказ, для этого человеку нужно всего лишь зайти на сайт лесхоза, открыть раздел «Продукция и услуги» - «Лесоматериал круглый» -«Онлайн заявка на дрова» и оставить свою заявку. После этого с гражданином свяжется менеджер, который уточнит детали заказа.
Таким образом, для оформления заявки покупателю больше не нужно ехать в лесничества, что существенно упрощает процесс приобретения дров.
Отметим, что услуга online-заказа дров пока работает в тестовом режиме. Ожидается, что в ближайшее время подобные услуги появятся еще в 5 лесхозах страны (по одному в каждой области).
Если инициатива Минлесхоза будет пользоваться спросом у граждан, услуга online-заказа дров будет внедрена и в иных лесхозах страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
Курсы в банках
на 04.08.2022
Конвертация в банках
на 04.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте