Смолевичский лесхоз первым в отрасли внедрил услугу online-заказа дров для населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, чтобы сделать заказ, для этого человеку нужно всего лишь зайти на сайт лесхоза, открыть раздел «Продукция и услуги» - «Лесоматериал круглый» -«Онлайн заявка на дрова» и оставить свою заявку. После этого с гражданином свяжется менеджер, который уточнит детали заказа.

Таким образом, для оформления заявки покупателю больше не нужно ехать в лесничества, что существенно упрощает процесс приобретения дров.

Отметим, что услуга online-заказа дров пока работает в тестовом режиме. Ожидается, что в ближайшее время подобные услуги появятся еще в 5 лесхозах страны (по одному в каждой области).

Если инициатива Минлесхоза будет пользоваться спросом у граждан, услуга online-заказа дров будет внедрена и в иных лесхозах страны.