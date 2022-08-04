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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩЕНА ОТ НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ


14:55 04.08.2022

В первых числах августа текущего года территорию Республики Беларусь окончательно покинули последние непригодные пестициды, хранившиеся на складах Гродненской области. Сегодня можно смело сказать, что Гродненская область полностью очищена от непригодных пестицидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, в складских ангарах ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника», хранилось порядка 120 тонн непригодных пестицидов, свезенных от предприятий области, в том числе являющихся стойкими органическими загрязнителями (СОЗ).

В рамках реализуемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-06» непригодные пестициды были переупакованы и подготовлены для трансграничного перемещения с целью последующего уничтожения на специализированных объектах в Германии.

Трансграничная грузоперевозка непригодных пестицидов по территории Беларуси, Польши и Германии выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, а также требованиями, установленными Стокгольмской конвенцией о СОЗ и Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
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