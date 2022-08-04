Лицензию в области электросвязи по состоянию на 1 июля 2022 года имеет 186 операторов электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии. За январь-июнь 2022 года к IMS-платформе было подключено 12,7 тыс. абонентов, и сегодня к мультисервисной платформе подключено 3 744,1 тыс. абонентов. Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи.

С учетом развития услуг сети передачи данных растет число подключений к услугам широкополосного доступа, что оказывает влияние и на ширину внешнего канала доступа в сеть Интернет. Внешний шлюз для доступа в сеть Интернет постоянно расширяется также для повышения качества оказываемых услуг по доступу в сеть Интернет, резервирования и уменьшения нагрузки на отдельные направления.

За первое полугодие 2022 года ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет была увеличена на 140 Гбит/с и составила на 1 июля 2022 г. 2370 Гбит/с. С целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше.

По состоянию на 1 июля 2022 г. количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 2 862,7 тыс. и увеличилось с начала года на 23,8 тыс.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет составило 3 137,8 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составил 33,9 ед.

Стоит отметить активное развитие услуги телевидения по Интернет-протоколу в первом квартале 2022 года. За январь-июнь количество абонентов IP-телевидения увеличилось по сравнению с началом года на 97,7 тыс. и составило 2 430,7 тыс. абонентов.

Обеспечено дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 апреля 2022 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 719 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 126,6 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,4 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.

Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.

За январь-июнь 2022 года введено в эксплуатацию 435 базовых станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 97,9 процентов.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет первое полугодие 2022 года составило 8 009,3 с проникновением услуг в 86,5 ед. на 100 жителей.