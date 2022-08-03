|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СОКРАЩЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛО 4,2%
13:18 04.08.2022
В результате изменившихся внешних условий сокращение реального ВВП в первом полугодии 2022 года составило 4,2% к соответствующему периоду предыдущего года, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.
В II квартале 2022 года продолжилось замедление экономической активности, что было связано с процессом адаптации экономики к изменившимся условиям функционирования. Сформировавшийся отрицательный разрыв ВВП оказывал сдерживающее влияние на инфляционные процессы.
В отчетном квартале ввиду ограничения доступа белорусской продукции на европейские рынки по ряду позиций (удобрения, нефтепродукты, продукция деревообработки и др.) начался процесс перестройки производственных и логистических цепочек. Отечественные производители переориентировали свою деятельность на другие рынки, в первую очередь азиатского региона.
Также было затруднено сотрудничество с европейскими инвесторами.
Реальная заработная плата в годовом выражении в II квартале 2022 года сократилась на 4,7%. На этом фоне произошло сжатие потребительской активности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2022
Курсы в банках
на 04.08.2022
Конвертация в банках
на 04.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте