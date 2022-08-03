В результате изменившихся внешних условий сокращение реального ВВП в первом полугодии 2022 года составило 4,2% к соответствующему периоду предыдущего года, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

В II квартале 2022 года продолжилось замедление экономической активности, что было связано с процессом адаптации экономики к изменившимся условиям функционирования. Сформировавшийся отрицательный разрыв ВВП оказывал сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

В отчетном квартале ввиду ограничения доступа белорусской продукции на европейские рынки по ряду позиций (удобрения, нефтепродукты, продукция деревообработки и др.) начался процесс перестройки производственных и логистических цепочек. Отечественные производители переориентировали свою деятельность на другие рынки, в первую очередь азиатского региона.

Также было затруднено сотрудничество с европейскими инвесторами.

Реальная заработная плата в годовом выражении в II квартале 2022 года сократилась на 4,7%. На этом фоне произошло сжатие потребительской активности.