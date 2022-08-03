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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОДЛЕН ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА


12:50 04.08.2022

Прием заявок на участие в 13-ом Республиканском конкурсе инновационных проектов продлен до 1 сентября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участие в конкурсе – это возможность для разработчиков проектов представить свои идеи широкой общественности, получить оценку экспертов и денежные призы.

В конкурсе рассматриваются социально значимые инновационные проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Номинации конкурса: «Лучший инновационный проект» (участниками могут быть юридические и физические лица) и «Лучший молодежный инновационный проект» (для физических лиц не старше 35 лет).

В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будут проведены семинары-тренингис привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности, бизнес-планированию.

Процедура участия: до 1 сентября 2022 года необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте конкурса http://konkurs.belinfund.by, заполнить формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта или технико-экономическое обоснование, стратегию коммерциализации) и направить в печатном виде комплект конкурсных документов в адрес Белорусского инновационного фонда (220072, г. Минск, пр-т Независимости, 68-2, кб. 103).

После заочного отбора заявок (проверки документов по формальным признакам, экспертизы), авторы 40 лучших разработок примут участие в финальном этапе защиты проектов перед советом конкурса.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии:

первое место (2 победителя) – 86 базовых величин (2 752,00 рубля);

второе место (4 призера) – 57 базовых величин (1 824,00 рубля);

третье место (6 призеров) – 29 базовых величин (928,00 рублей).

Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификаты в размере 571 базовой величины (18 272,00 рублей).

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов и формы заявительных документов размещены на сайте конкурса http://konkurs.belinfund.by.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону +375 17 270 84 29 или по e-mail: .
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