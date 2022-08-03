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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСЬ ПЫТАЛИСЬ ВВЕЗТИ ПОРЯДКА 19 ТОНН МАЛИНЫ СТОИМОСТЬЮ 94 ТЫС. РУБЛЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ


12:04 04.08.2022

Сотрудниками правоохранительного блока Гомельской таможни пресечена попытка ввоза на территорию Беларуси почти 19 тонн свежей малины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушение выявлено при проведении специального мероприятия.

На участке автодороги М-10 гомельскими таможенниками приостановлено движение грузового транспортного средства, которое следовало из Российской Федерации. В результате таможенного досмотра установлено, что малина, общей стоимостью более 94 тыс. рублей, перемещалась по недействительным товаросопроводительным документам. На ягоды также отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.
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