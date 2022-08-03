Сотрудниками правоохранительного блока Гомельской таможни пресечена попытка ввоза на территорию Беларуси почти 19 тонн свежей малины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушение выявлено при проведении специального мероприятия.

На участке автодороги М-10 гомельскими таможенниками приостановлено движение грузового транспортного средства, которое следовало из Российской Федерации. В результате таможенного досмотра установлено, что малина, общей стоимостью более 94 тыс. рублей, перемещалась по недействительным товаросопроводительным документам. На ягоды также отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.