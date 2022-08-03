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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В ИЮНЕ СОСТАВИЛА 18% ГОДОВЫХ


11:08 04.08.2022

Средняя процентная ставка по новым срочным банковским депозитам физических лиц в национальной валюте в июне 2022г. составила 18% годовых (15,8% годовых в марте 2022г.), говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

В результате в среднем за июнь 2022г. срочные рублевые депозиты физических лиц увеличились на 8,2% по отношению к марту 2022г. Также в II квартале замедлился отток валютных вкладов населения: в среднем за июнь 2022 г. срочные валютные депозиты физических лиц уменьшились на 2,4% к марту 2022г. против их снижения на 4,3% в среднем за март 2022г. к декабрю 2021г.

В сложившейся ситуации предлагаемая банками стоимость кредитов в значительной степени определялась необходимостью поддержания соответствующего уровня доходности по депозитам.

При этом банки продолжили оказывать необходимую финансовую поддержку предприятиям.

Так, средние требования банков и ОАО «Банк развития» к экономике в июне 2022 г. выросли в годовом выражении на 11%.
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