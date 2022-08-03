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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИРОСТ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ УМЕНЬШИЛСЯ С МАРТА ПО ИЮНЬ НА 3,9%


10:04 04.08.2022

Прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении уменьшился с 12,2% в марте 2022 г. до 8,3% в июне 2022г. говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

В II квартале 2022г. монетарная политика была направлена на ограничение интенсивности инфляционных процессов с учетом необходимости сохранения финансовой стабильности и поддержки экономики.

На валютном рынке в II квартале сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Со стороны субъектов хозяйствования сохранился спрос на валюту, что было обусловлено необходимостью погашения ими валютных обязательств.

Со стороны нерезидентов, банков и населения наблюдалось чистое предложение валюты, что сбалансировало ситуацию на валютном рынке.

В среднем за II квартал 2022 г. укрепление белорусского рубля к доллару США составило 5,5%, к евро – 10,7%, ослабление к российскому рублю – 21,7%. Стабильная ситуация на валютном рынке и поддержание банками привлекательных условий по вкладам способствовали активизации сберегательного процесса в экономике.
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