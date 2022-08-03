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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «САВУШКИН-ОРША» ВНЕДРЯЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
09:06 04.08.2022
Одной из приоритетных задач для ООО «Савушкин-Орша» в условиях постоянного повышения цен на энергоносители, является внедрение энергосберегающих технологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, на предприятии приточно-вытяжные установки до 2022 года работали без рекуперации воздуха. В осенне-весенний период при вентиляции помещений серьезной проблемой являлась большая разность температур поступающего и находящегося внутри воздуха. Холодный поток устремлялся вниз и создавал неблагоприятный микроклимат.
При работе в таких условиях увеличивались тепловые потери, так как вытяжной воздух из помещения не отдавал свое тепло, а поступление свежего воздуха в холодный период времени приводило к необходимости его нагрева до +22 ˚С для обеспечения комфортного микроклимата в производственных помещениях аппаратного участка и участка сепарирования сыворотки.
Для минимизации затрат предприятием принято решение о монтаже приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла.
Данное решение позволило максимально эффективно уменьшить теплопотери с сохранением достаточного объема замещаемого воздуха.
Так, монтаж двух установок осуществили собственными силами 03.01.2022. От внедрения мероприятий в 2022 году планируется получить экономию электрической энергии, тратящей на подогрев воздуха до 35 %, или 733,3 тыс. кВт*ч.
На внедрение мероприятий затрачено порядка 100 тыс. белорусских рублей.
По итогам 1-2 кварталов 2022 года уже получена экономия топливно-энергетических ресурсов в размере 90 т у.т.
Планируемый срок окупаемости составляет менее одного года.
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