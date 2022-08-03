ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ООО «САВУШКИН-ОРША» ВНЕДРЯЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ


09:06 04.08.2022

Одной из приоритетных задач для ООО «Савушкин-Орша» в условиях постоянного повышения цен на энергоносители, является внедрение энергосберегающих технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, на предприятии приточно-вытяжные установки до 2022 года работали без рекуперации воздуха. В осенне-весенний период при вентиляции помещений серьезной проблемой являлась большая разность температур поступающего и находящегося внутри воздуха. Холодный поток устремлялся вниз и создавал неблагоприятный микроклимат.

При работе в таких условиях увеличивались тепловые потери, так как вытяжной воздух из помещения не отдавал свое тепло, а поступление свежего воздуха в холодный период времени приводило к необходимости его нагрева до +22 ˚С для обеспечения комфортного микроклимата в производственных помещениях аппаратного участка и участка сепарирования сыворотки.

Для минимизации затрат предприятием принято решение о монтаже приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла.

Данное решение позволило максимально эффективно уменьшить теплопотери с сохранением достаточного объема замещаемого воздуха.

Так, монтаж двух установок осуществили собственными силами 03.01.2022. От внедрения мероприятий в 2022 году планируется получить экономию электрической энергии, тратящей на подогрев воздуха до 35 %, или 733,3 тыс. кВт*ч.

На внедрение мероприятий затрачено порядка 100 тыс. белорусских рублей.

По итогам 1-2 кварталов 2022 года уже получена экономия топливно-энергетических ресурсов в размере 90 т у.т.

Планируемый срок окупаемости составляет менее одного года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2022
валюта курс
EUR 2.6296
USD 2.5995
RUB 4.3063
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6296 -0.015
USD 2.5995 -0.0002
RUB 4.3063 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6600
USD 2.5820 2.5980
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0330
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте