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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕМП РОСТА ВЗНОСОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛ 104,4%
17:50 03.08.2022
За январь-июнь 2022 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 913,4 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 104,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по добровольным видам страхования за январь-июнь 2022 года страховые взносы составили 601,3 млн. рублей, что на 15,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2022 года – 312,1 млн. рублей, что на 23,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,8% (за январь-июнь 2021 года – 67,0%).
За январь-июнь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 608,8 млн. рублей, что на 97,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2022 года составил 66,6% (за январь-июнь 2021 года – 58,5%).
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