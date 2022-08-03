За январь-июнь 2022 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 913,4 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 104,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по добровольным видам страхования за январь-июнь 2022 года страховые взносы составили 601,3 млн. рублей, что на 15,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2022 года – 312,1 млн. рублей, что на 23,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,8% (за январь-июнь 2021 года – 67,0%).

За январь-июнь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 608,8 млн. рублей, что на 97,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2022 года составил 66,6% (за январь-июнь 2021 года – 58,5%).