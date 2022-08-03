В Беларуси во II квартале 2022 года наблюдалось снижение интенсивности роста свободных и сезонных цен, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

За II квартал 2022 г. годовой прирост свободных цен увеличился на 2,5 процентного пункта, в то время как за Iквартал под воздействием шока – на 6,7 процентного пункта. В результате годовая базовая инфляция в июне 2022 г. составила 19% (16,5% в марте 2022 г.)

Сохранение высоких темпов роста свободных цен было во многом обусловлено ослаблением белорусского рубля к российскому с учетом его возросшего влияния в результате переориентирования торговых потоков с европейского направления на российское, а также увеличением транспортных расходов в связи с изменением условий поставок и перестройкой логистических цепочек.

Ослабление белорусского рубля к российскому рублю в июне относительно марта 2022 г. составило 45,7%.

В структуре роста потребительских цен доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5%, не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 11 процентов в июне 2022 г.

При этом доля товаров и услуг, цены и тарифы которых за год выросли более чем на 10 процентов, составила 72% (63% в марте 2022 г.).

Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию в II квартале 2022 г. снизился почти вдвое: с 41,6% в марте 2022 г. до 25,6% в июне 2022 г.

Значительное замедление роста цен по группе было во многом обусловлено сменой импортных рынков по ряду позиций.

За отчетный квартал увеличение годового прироста регулируемых цен и тарифов составило 2,5 процентного пункта – до 11,8% в июне 2022 г. к июню 2021г. Кварталом ранее их годовой прирост увеличился на 0,3 процентного пункта, составив 9,3% в марте 2022 г.

Ускорение роста цен по группе в основном было обусловлено удорожанием автомобильного топлива, а также увеличением цен на крепкий алкоголь и табачные изделия в связи с необходимостью повышения ставок акцизов.

Инфляционные ожидания населения (после их всплеска в марте на фоне повышенного спроса на внутреннем валютном рынке) в II квартале 2022 г. с учетом менее интенсивного роста потребительских цен

снизились.

Так, ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция в июне 2022 г. составила 15,7% (16,7% в марте 2022г.).