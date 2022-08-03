В Беларуси годовой прирост потребительских цен в июне 2022г. составил 17,6%, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

При этом в II квартале 2022 г. наблюдалось снижение интенсивности инфляционных процессов.

За II квартал 2022 г. годовой прирост потребительских цен увеличился на 1,7 процентного пункта, в то время как за I квартал 2022 г. – на 5,9 процентного пункта.

Вместе с тем ввиду присущей инфляционным процессам инерционности темпы роста цен сохранялись повышенными.

Основными проинфляционными факторами в отчетном периоде оставались ослабление белорусского рубля к российскому рублю, рост затрат в результате перестройки логистических и производственных цепочек, дальнейшее увеличение мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.

В то же время инфляционные ожидания населения после их резкого увеличения в марте снизились, что способствовало ослаблению инфляционного давления. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказывало снижение экономической активности.

Монетарная политика сохраняла направленность на ограничение проинфляционных рисков и обеспечение макроэкономической сбалансированности.