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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ИЮНЕ СОСТАВИЛ 17,6%
16:20 03.08.2022
В Беларуси годовой прирост потребительских цен в июне 2022г. составил 17,6%, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.
При этом в II квартале 2022 г. наблюдалось снижение интенсивности инфляционных процессов.
За II квартал 2022 г. годовой прирост потребительских цен увеличился на 1,7 процентного пункта, в то время как за I квартал 2022 г. – на 5,9 процентного пункта.
Вместе с тем ввиду присущей инфляционным процессам инерционности темпы роста цен сохранялись повышенными.
Основными проинфляционными факторами в отчетном периоде оставались ослабление белорусского рубля к российскому рублю, рост затрат в результате перестройки логистических и производственных цепочек, дальнейшее увеличение мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.
В то же время инфляционные ожидания населения после их резкого увеличения в марте снизились, что способствовало ослаблению инфляционного давления. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказывало снижение экономической активности.
Монетарная политика сохраняла направленность на ограничение проинфляционных рисков и обеспечение макроэкономической сбалансированности.
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