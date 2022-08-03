ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ИЮНЕ СОСТАВИЛ 17,6%


16:20 03.08.2022

В Беларуси годовой прирост потребительских цен в июне 2022г. составил 17,6%, говорится в обзоре информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

При этом в II квартале 2022 г. наблюдалось снижение интенсивности инфляционных процессов.

За II квартал 2022 г. годовой прирост потребительских цен увеличился на 1,7 процентного пункта, в то время как за I квартал 2022 г. – на 5,9 процентного пункта.

Вместе с тем ввиду присущей инфляционным процессам инерционности темпы роста цен сохранялись повышенными.

Основными проинфляционными факторами в отчетном периоде оставались ослабление белорусского рубля к российскому рублю, рост затрат в результате перестройки логистических и производственных цепочек, дальнейшее увеличение мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.

В то же время инфляционные ожидания населения после их резкого увеличения в марте снизились, что способствовало ослаблению инфляционного давления. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказывало снижение экономической активности.

Монетарная политика сохраняла направленность на ограничение проинфляционных рисков и обеспечение макроэкономической сбалансированности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2022
валюта курс
EUR 2.6446
USD 2.5997
RUB 4.3046
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6296 -0.015
USD 2.5995 -0.0002
RUB 4.3063 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6500 2.6800
USD 2.5850 2.5990
RUB 3.2000 4.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0350
EUR/RUB 62.5000 82.0000
USD/RUB 61.0000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте